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أخبار العالم

انطلاق جلسة البرلمان التونسي لسحب الثقة من الغنوشي

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل الإعلام التونسية، في نبأ عاجل لها، بانطلاق جلسة البرلمان التونسي للتصويت على سحب الثقة من زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.


ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسي، قالت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر، عبير موسى، إنه إذا تم اعتماد تعهدات والتزامات النواب فإن جلسة اليوم، الخميس، ستنتهي بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.


وأضافت "موسى" أن التصويت السري سيحرر نواب الشعب ويخلصهم من الإحراج باعتبار وجود نواب مقتنعين بضرورة إزاحة الغنوشي عن رئاسة البرلمان لكن محرجين من الإعلان عن ذلك.


وأوضحت، في تصريح إعلامي أمام مقر البرلمان، أن حزبها يسعى لإبعاد الغنوشي من البرلمان نظرا لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي ولن يكون حجر عثرة أمام من تختاره القوى المدنية لخلافة الغنوشي.


وفيما يتعلق بالاتهام الذي وجهه رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري للنواب الساعين إلى سحب الثقة من الغنوشي بتلقي أموال من الخارج، قالت "موسى" إن الشعب التونسي لا تنطلي عليه هذه الإشاعات مستغربة عدم تحرك النيابة العمومية للتحقيق في هذه الاتهامات.


وفي وقت سابق، أكدت زعيمة الحزب الدستوري الحر والنائبة بالبرلمان التونسي عبير موسى أن تكتل الأحزاب البرلمانية الساعية لسحب الثقة من الغنوشي نجح في تأمين 109 أصوات لازمة لتمرير سحب الثقة.


ويشهد مجلس نواب الشعب التونسي اليوم، الخميس، معركة يُنتظر أن تكون حامية، إذ تنعقد جلسة خاصة للتصويت على سحب الثقة من رئيسه وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، المتهم من جانب قوى وطنية ومدنية بتمكين التدخل الأجنبي في شئون البلاد ودعم حكومة الوفاق الليبية في طرابلس الموالية لتركيا، فضلًا عن سوء إدارته للمجلس ومحاولته توسيع صلاحياته. 
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