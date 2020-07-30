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ديني

بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام من مسجد نمرة بعرفة

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:44 ص
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
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إيمان طلعت
حرصًا من "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعي موقعها الإلكتروني، ننقل لكم بث مباشر لحجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة. 

ويجلس الحجاج فى مسجد نمرة للإستماع لخطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم. 

ويقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم بعد أن قضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، بعد قضائهم يوم التروية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وكانت مناسك الطواف والسعي في يوم التروية قد اكتملت، ونُقل الحجاج على دفعات إلى مساكنهم المعقّمة في منى، قبل أن يباشروا السير إلى جبل عرفات على بعد 10 كيلومترات للوقوف عليه اليوم الخميس، وهو ركن الحج الأعظم.

ووصل حجاج بيت الله وضيوف الرحمن، مساء يوم الأربعاء، إلى مشعر منى بالأراضى المقدسة، لقضاء يوم التروية، استعدادا لصعود جبل عرفات، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنًى اتباعًا للسنة، ويصلون فيها خمس صلواتٍ: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة، وسُميَ يوم التروية بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام.
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