بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام من مسجد نمرة بعرفة

و يجلس الحجاج فى مسجد نمرة للإستماع لخطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم.

وكانت مناسك الطواف والسعي في يوم التروية قد اكتملت، ونُقل الحجاج على دفعات إلى مساكنهم المعقّمة في منى، قبل أن يباشروا السير إلى جبل عرفات على بعد 10 كيلومترات للوقوف عليه اليوم الخميس، وهو ركن الحج الأعظم.





ووصل حجاج بيت الله وضيوف الرحمن، مساء يوم الأربعاء، إلى مشعر منى بالأراضى المقدسة، لقضاء يوم التروية، استعدادا لصعود جبل عرفات، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنًى اتباعًا للسنة، ويصلون فيها خمس صلواتٍ: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة، وسُميَ يوم التروية بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام.