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أخبار البلد

غدا.. آخر موعد لتسجيل بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج للتصويت في الشيوخ

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:55 ص
التصويت في الخارج
التصويت في الخارج قبل كورونا
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محمد وديع
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد من الخطوات لتسهيل عملية تصويت المصريين خارج مصر في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 قبيل موعد البدء للتصويت في يومي 9 و10 أغسطس المقبل.

وقالت الهيئة إنه يسمح بالتسجيل باستخدام الرقم القومي اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات لكل الناخبين المصريين المقيمين بالخارج وسبق لهم استخراج بطاقة رقم قومي، وآخر موعد للتسجيل هو يوم الجمعة الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٠.

وتابعت على صفحتها الرسمية أنه سيترتب على تسجيل الناخب إمكانية التصويت في اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية التي قام بتسجيل طلب الانتخاب بها وتحديد البعثة الدبلوماسية في الدولة محل الإقامة في حالة تواجد أكثر من بعثة في دولة الإقامة.

كما حددت الهيئة شروط القيد في قاعدة بيانات الناخبين، وهي أن يكون الناخب قد أتم 18 عامًا ميلاديًا قبل تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠. وأن يكون الناخب قد استخرج بطاقة رقم قومي قبل تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠. وألا يكون قد لحق بالناخب أي سبب من أسباب الحرمان أو الإعفاء من مباشرة الحقوق السياسية طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
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