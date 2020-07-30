ضبط مرتكبي سرقة مخزن أجهزة كهربائية بأسيوط

تمكنت الاجزة الامنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مخزن أجهزة كهربائية بأسيوط.





تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من ( تاجر - مقيم بدائرة المركز ) بإكتشافه سرقة بعض الأجهزة الكهربائية من المخزن الخاص به الكائن بدائرة المركز.





تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص من بينهم عاملة بمعرض أجهزة كهربائية.





عقب تقنين الاجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وبيع متحصلات السرقة بغرض الاتجار، مستغلين عمل المتهمة بمعرض الأجهزة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها.