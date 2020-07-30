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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بـ مصر في هذا التوقيت.. تفاصيل

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:54 م
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال  تعاملات اليوم، الخميس 30 يوليو 2020، عقب انتهاء بنحو 6 جنيهات بعد ارتفاعه بمعدل 14 جنيها في يومين، وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 872 جنيها اليوم مقابل 866 جنيها.


وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلى فئة نحو 996.55 جنيه، ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 إلى نحو 747.40 جنيه، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 582 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6976 جنيها، وسجل سعر الذهب عالميا 1957 دولارا.


وأرجع كريم عادل، الخبير الاقتصادي، صعود أسعار الذهب في السوق المصرية إلى صعود المعدن بالبورصات العالمية، فأسعار الذهب ترتبط بشكل عكسي مع الاقتصاد، حيث إنه في حالات الانهيار الاقتصادي، فإن الحكومات والمؤسسات المالية الضخمة تبيع السندات والنقد وتلجأ للملاذ الآمن وهو الذهب.


وقال كريم عادل، في تصريحات لـ"صدى البلد": "ساهمت أزمة كورونا في زيادة الإقبال على الشراء وقلة المعروض باعتباره الملاذ الآمن وسط الأزمة، في ظل عدم اليقين الكبير المرتبط بمدى انتشار واستمرار الوباء وتوقيت انحساره، وفي ظل سياسات البنوك المركزية التي لا تزال تخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى المخاوف حول مدى استمرارية الدولار الأمريكي كعملة للاحتياطيات".


وأضاف الخبير الاقتصادي أن أسعار الذهب ستتراجع مع بداية انحسار الوباء وتحسن الوضع الاقتصادي، بحيث يبدأ ينخفض تدريجيًا وصولا إلى مرحلة الاستقرار.

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