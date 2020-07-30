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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 31 رحلة جوية منتظمة اليوم.. ورحلات استثنائية إلى نيجيريا والسعودية والعراق

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:09 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة ، اليوم، الخميس، والذي يشمل 31 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات "أثينا- باريس- فرانكفورت- لندن- ميلانو- اديس ابابا- الخرطوم- الشارقة- بيروت- البحرين- نيويورك- جوانزو -  دبي - أبوظبي"، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينة دبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين اليوم إلى هناك. 

وتسير أيضا مصر للطيران، رحلة داخلية لكل من الغردقة - الأقصر- أسوان ورحلتين إلي شرم الشيخ ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أبها- لاجوس- الرياض- بغداد- الدمام- المدينة المنورة- ورحلتين إلي كل من جدة و الكويت تنقل جميع  هذه الرحلات مايقرب من ٢٥٠٠ راكب.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.
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