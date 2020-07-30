محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج النموذجي للعزل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مستشفى عزل ابوتيج النموذجى وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الاطقم الطبية وتوفر الادوية والمستلزمات الطبية بها وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مقدمًا التهنئة لجميع الاطقم الطبية بالمستشفى والعاملين بها والمرضى بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك .





يأتى ذلك ضمن سلسلة جولات المحافظ الميدانية للتأكيد على جاهزية المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة وذلك في إطار سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " وحفاظًا على حياة المواطنين ... رافقه خلال الجولة يسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج .





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حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى ابوتيج النموذجى للعزل واستمع الى شرح من الاطباء المشرفين على المستشفى بمراحل دخول المريض المستشفى والتعامل معه وخطوط سير مصابى فيروس كورونا منذ دخلوهم المستشفى والخدمات المقدمة لهم.





وشدد على تزويد كافة المستشفيات بالإحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل .





وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة – على تكثيف حملات لجان التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل لمتابعة سير وانتظام العمل وتواجد الاطقم الطبية وتوفر الادوية والمستلزمات الطبية وعمل تقارير مستمرة عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.





مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز .





ووجه بضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والاطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .





وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) .





بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر



