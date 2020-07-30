للتهنئة بعيد الأضحى..محافظ أسيوط يلتقى الأنبا يوأنس مطران أسيوط وساحل سليم والبدارى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه ، الانبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبدارى وتوابعها للكنيسة القبطية الارثوذوكسية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك وبحث مجهودات تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط وتفعيل دور المؤسسات الدينية بالمحافظة فى المشاركة فى برامج التنمية المستدامة تنفيذا لخطة الدولة لاحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتنمية قطاع السياحة فى مصر وتنمية الصعيد .





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وأعرب محافظ أسيوط – خلال اللقاء – عن سعادته بتشريف الانبا يوأنس بالزيارة وتقديم التهانى مشيرا الى أن المناسبات والأعياد الدينية في مصر تؤكد على روح المحبة والمودة والتسامح التى تؤلف بين قلوب المصريين جميعا داعيا المولى العلى القدير ان يحفظ مصرنا الغالية وان يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وان ينعم على شعبها بمزيد من الامن والاستقرار والرخاء .





واستعرض محافظ أسيوط سبل دعم واستكمال تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة وبخاصة دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية نظرا للاهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة والتى تقام بها الاحتفالات الدينية التى تجذب المصريين مسلمين واقباط ومختلف السياح من جميع انحاء العالم وتتمثل فى " دير المحرق بالقوصية ودير السيدة مريم العذراء بدير درنكة " .





وعبر الانبا يوأنس عن خالص تقديره لجهود ومبادرات محافظ أسيوط فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية نظرًا للاهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة والتى تقام بها الاحتفالات الدينية التى تجذب المصريين مسلمين واقباط ومختلف السياح من جميع انحاء العالم معلنًا دعمه الكامل للمشاركة فى برامج التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .







