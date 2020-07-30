شاهد.. مواصفات سيارة سكودا كاميك skoda kamiq قبل طرحها في مصر

أعلن بعض تجار وموزعي السيارات في مصر اقتراب طرح سكودا كاميك skoda kamiq الجديدة التي تعتبر ثالث السيارات المتعددة الاستخدامات SUV من عائلة سكودا في مصر بعد طرح الشركة طرازي سكودا كودياك وسكودا كاروك في الفترة الأخيرة في مصر.











ولم تعلن الشركة بعد بصورة رسمية تقديم السيارة في مصر، ولكن ظهور صور لها على صفحتها على "فيس بوك" في مصر مع طرازاتها المحلية مؤشر على تقديمها في الفترة المقبلة محليًا، خاصة أن الوكيل أكد أكثر من مرة تقديمها محليًا في الفترة الماضية.







مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq

وتأتي السيارة سكودا كاميك skoda kamiq بمحرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي بقوة تصل إلى 113 حصانا، وتوفر عزم دوران بواقع 200 نيوتن متر، كما يتوفر لها ناقل حركة DSG من 6 سرعات، وتعتبر كاميك قريبة للغاية من سيات أرونا، ويمكنها التسارع إلى 100 كم في الساعة في 10 ثوانٍ كما يتوفر لها محرك آخر سعة 1600 سي سي بقوة 110 أحصنة وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.











أبعاد سكودا كاميك skoda kamiq

سكودا كاميك skoda kamiq تأتي بطول يبلغ 4.2 متر وعرض 1.7 متر وارتفاع 1.5 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.6 متر.











ولم تحدد الشركة بعد موعد طرح السيارة في مصر، ولكنها كما يبدو قد اقتربت من الظهور في السوق.







https://www.youtube.com/watch?v=F5gsEgs6V5w

