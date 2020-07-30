مبادرة الرئيس السيسي لممارسة رياضة الدراجات تغزو العالم

بدأت مبادرة تشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية من خلال رياضة ركوب الدراجات بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين لاستخدام الدراجات يوم الجمعة الموافق 13 يونيو عام 2014 خلال ماراثون دراجات بمشاركة مئات المواطنين والشباب من طلاب الكلية الحربية وطلاب كلية الشرطة والجامعات المدنية بالإضافة إلى مسؤولين وإعلاميين وفنانين.





ولكن تلك الجولة لم تكن المرة الوحيدة التى ظهر بها الرئيس وهو يقود دراجة، فمنذ أن تولى رئاسة الجمهورية واعتاد المصريون على رؤية الرئيس وهو يقود الدراجة سواء في فبراير 2017 بصحبة طلاب أكاديمية الشرطة أو فى نوفمبر 2018 أثناء قيامه بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ ومع شباب العالم على هامش منتدى شباب العالم.





وفى ذات السياق لاقت مبادرة "دراجتك ...صحتك" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة السياسية استحسانًا وقبولًا واسعًا في الشارع المصري وبين جميع أوساط المواطنين وخاصة الشباب منهم ، الأمر الذي تم معه حجز المرحلة الأولى منها والتي تضمنت طرح ألف دراجة خلال 20 دقيقة فقط منذ الإعلان عن رابط التسجيل على البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة وتم خلال الأسبوعين التاليين تسليم تلك الكمية بالكامل إلى المسجلين على رابط البوابة الإلكترونية للوزارة، وهو الأمر الذى دفع الوزارة إلى التعجيل بطرح المرحلة الثانية والتي ستتضمن اعدادًا أكبر لاستيعاب الطلبات التي تقدم بها الشباب للتسجيل للحصول على الدراجة وتجاوز عددهم المائة وعشرون ألف على مدار الأسبوع الأول فقط منذ الإعلان عن رابط التسجيل للحصول على الدراجة.





وخلال الأيام الماضية، ظهر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في دعوة لجميع البريطانيين لركوب الدراجات الهوائية للحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدينة للمواطنين الأمر الذى يراه الكثيرون انتشارًا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحثه المصريين على رياضة ركوب الدراجات حتي انتشرت في شتى أنحاء العالم كأحد أهم الآليات للحفاظ على صحة المواطنين ولياقتهم البدينة وكذلك توفير استخدام الطاقة والحفاظ على البيئة.





وقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك .. صحتك" بعد عيد الأضحي المبارك حيث تتيح الوزارة الفرصة أمام الشباب والمواطنين لشراء دراجة هوائية بسعر مدعم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع.





ومن المقرر أن تطرح وزارة الشباب والرياضة الرابط الاليكتروني أمام الراغبين فى اقتناء الدراجات الهوائية يوم الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة والصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتضمن الرابط الإليكتروني أنواع الدراجات المقدمة وأسعارها وآليات سداد قيمتها بعد تسجيل البيانات المطلوبة.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية مبادرة "دراجتك صحتك" التى تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وتعمل على تحسين اللياقة البدنية والصحية من خلال استخدامها، فضلًا عن كونها وسيلة انتقال اقتصادية ومصاحبة للبيئة.





ولفت الوزير إلى نجاح المرحلة الأولى من المبادرة التى انطلقت في 8 يوليو الماضي، والإقبال الكبير من قبل الشباب على شراء الدراجات المقدمة ضمن المبادرة، وهو الأمر الذى جعل الوزارة تقوم بالتنسيق الفوري لتوفير أعداد أخري من الدراجات يتم طرحها فى المرحلة الثانية، مشيدًا فى هذا السياق بالتعاون المثمر مع شركاء النجاح وفي مقدمتهم الهيئة العربية للتصنيع التى توفر الأعداد المطلوبة من الدراجات بأفضل جودة وكفاءة.





وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ المبادرة، وتوفير كل أعداد الدراجات التى يطلبها الشباب عبر عدة مراحل مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة، والوفاء بالإقبال الكبير على شراء الدراجات.



