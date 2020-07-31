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برلمان

برلماني: قطع المرافق عن الوحدات السكنية المخالفة في هذه الحالة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:01 ص
النائب معتز محمود،
النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
رد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، على تساؤلات البعض حول المسؤول عن التصالح في مخالفات البناء، هل هو مالك العقار، أم صاحب الشقة.

وقال النائب معتز محمود، في حوار خاص لـ "صدى البلد"، إن المسؤول عن التصالح في مخالفات البناء، في الأساس هو مالك العقار، لكن في حال عدم تواجده، فإن المستفيد من العين او الوحدة المخالفة، يعتبر المسؤول عن التصالح ودفع الرسوم المقررة.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، أنه في حال كان هناك عقار مخالف، وتصالحت فيه بعض الوحدات السكنية، ولم تتصالح بقية الوحدات، ففي هذا الحالة، لن تتم الإزالة أو الحجز الإداري للعقار، ولكن سوف يتم قطع المرافق "مياه- كهرباء" عن تلك الوحدات المخالفة ولم تقم بعملية التصالح.
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