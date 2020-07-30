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أخبار العالم

رسميا.. أمريكا تدخل في ركود اقتصادي

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأنه قد تم الإعلان رسميا عن دخول أمريكا في ركود اقتصادي بعد فصلين متتاليين من تراجع النمو.

وقد أشارت تقديرات أولية إلى أن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي تراجع بنسبة 32.9% في الربع الثاني، وهو أكبر تراجع فصلي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

 قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك حاجة لمزيد من الدعم المالي من قبل الكونجرس الأمريكي جنبًا إلى إلى جنب مع السياسة النقدية حيث يواجه الاقتصاد أكبر صدمة في التاريخ الحديث.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير مؤكدا على تعهده بفعل ما يلزم لدفع تعافي الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح باول أنه يرى تباطؤًا في وتيرة التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان سوف يستمر.
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