رفع حالة الطوارئ وغلق الحدائق والشواطئ خلال إجازة العيد بالإسماعيلية..فيديو

قال نائب محافظ الاسماعيلية، أحمد عصام، إنه طبقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تم غلق كافة الحدائق العامة والشواطئ وتم اصدادر قرارا بمنع الذبح خارج المجازر، وتم توجيه رؤساء المدن والاحياء بالمرور على جميع المناطق للتأكد من تنفيذ القرار وتنفيذ الغرامات على المخالفين.









وأضاف عصام فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، انه لن يكون هناك صلاة للعيد ولكنه سيتم الالتزام بتكبيرات العيد فىا لمساجد، وسيتم تشديد الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وتابع أن هناك فرق فى المحافظة تمر فى المناطق للتصدى لأى مخالفات بناء فى المحافظة، منوهًا أن غرفة العمليات تعمل لمدة 24 ساعة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.





وأوضح أنه تم تخصيص 63 نقطة ذبيح بالمحافظة تحت الإشراف البيطرى الكامل، مشيرًا إلى أنه تم ورفع حاله الطواريء وعمل نبطشيات في العيد لتواجد الأطباء البيطرين بهذة النقاط، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية.