النشرة الاقتصادية: أحكام الرقابة على الأسواق خلال عيد الأضحى.. أماكن ارتكاز سيارات نجدة حماية المستهلك.. والمالية ترفع الحجز الإدارى عن 1075 من الممولين

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الخميس 30 يوليو 2020، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء التخطيط تعلن عن المشروعات القومية المدرجة في الخطة الاستثمارية لعام 2021/20 و ننشر أماكن ارتكاز سيارات نجدة حماية المستهلك في 3 محافظات، و رقابة مشددة على الأسواق خلال ايام العيد

المالية: رفع الحجز الإدارى عن 1075 من الممولين فى 3 أشهر لمساعدتهم على تجاوز محنة «كورونا»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم رفع الحجز الإدارى عن ١٠٧٥ من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال أشهر مارس وأبريل ويونيه ٢٠٢٠، فور سداد قيمة النسب المقررة من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالى يُقَّدر بنحو ٦٦,٥ مليون جنيه، فى إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذى يُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات للاقتصاد القومى بحيث لا نكون مضطرين للبدء من جديد فى الملف الاقتصادى بعد مضى أزمة «كورونا».





التخطيط تعلن عن المشروعات القومية المدرجة في الخطة الاستثمارية لعام 2021/20.. تفاصيل

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول المشروعات القومية المدرجة في الخطة الاستثمارية لعام 2021/20.وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.

وأوضحت السعيد أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم، ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية هامة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الإعتبار أولويات الدولة وخطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة المدى، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا مُدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه.





استعدادا لعيد الأضحى.. الغرف التجارية ترصد حالة السوق بالمحافظات

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن أن غرفة العمليات المركزية بالاتحاد تكثف عملها لمتابعة الاسواق مع استقبال عيد الأضحي المبارك.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هناك رصد مستمر لكافة الأسواق للإطمئنان على انتظام الحركة التجارية خلال ايام عيد الأضحى المبارك ورصد اخر المستجدات التي قد تحدث بالسوق .

استعدادًا لعيد الأضحى... الرقابة على الصادرات والواردات تستقبل 82 ألفا و401 رأس حيوانات حية

كثفت وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من جهودها لضمان سلامة رسائل الحيوانات الحية التى يتم استيرادها لأغراض الاستهلاك المحلى استعدادا لعيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت الهيئة 82 ألفا و401 رأس حيوانات حية (أبقار وجمال).

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول رسائل الحيوانات الحية المستوردة والتي استقبلتها الهيئة لتلبية احتياجات السوق المصري من اللحوم خلال النصف الأول من العام الجاري وعيد الأضحى المبارك.

ننشر أماكن ارتكاز سيارات نجدة حماية المستهلك في 3 محافظات

نشر جهاز حماية المستهلك أماكن ارتكاز سيارات نجدة المستهلك في محافظتي القاهرة والإسكندرية خلال عيد الأضحى وأرقام المحمول الخاصة بكل مأمور ضبطية قضائية داخل السيارة للاستجابة الفورية بشكاوى المواطنين في هذه الأماكن.

وطالب جهاز حماية المستهلك عموم المواطنين في المحل في الجغرافي للسيارات بسرعة التواصل معها حال التعرض لأي محاولات غش تجاري أو عند الحاجة.