إصابات كورونا في العراق تتجاوز 120 ألف حالة

سجل العراق اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 2963 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 121263 حالة.





وأضافت الصحة العراقية أن عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 85546، بعد تسجيل 2085 حالة شفاء جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 68 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 4671 وفاة.



