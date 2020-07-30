AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات كورونا في العراق تتجاوز 120 ألف حالة

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:58 م
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجل العراق اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 2963 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 121263 حالة.

وأضافت الصحة العراقية أن عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 85546، بعد تسجيل 2085 حالة شفاء جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 68 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 4671 وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "تم فحص ( 18018) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 983335 )".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق يسجل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا

قوات الحشد الشعبي تساعد في دفن ضحايا كورونا بالعراق.. فيديو

تسجيل 2140 إصابة جديدة و96 وفاة بـ كورونا في العراق

العراق يسجل 105 وفيات و2125 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع حديث.. العراق يسجل 1796 إصابة جديدة و94 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

ترشيحاتنا

سحب الثقة من الغنوشي.. نائبة تونسية تشكك في نزاهة عملية التصويت

شيشة في الصحراء وسلفي.. توقف الحركة المرورية على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا..صور

أدعية يوم عرفة مكتوبة.. للزواج وللرزق

الناس اللي بتحرف الكلام.. حقيقة هجوم ياسمين رئيس على فتاة التيك توك حنين حسام

يزاحم الأهلي وأودينيزي .. تفاصيل عرض أولمبياكوس لـ رمضان صبحي

عبير موسى: لو كان لدى الغنوشي ذرة كرامة فلا يعود إلى مقعد رئيس البرلمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات العيد.. طريقة تحضير شيش كباب ضاني بتتبيلة متميزة

قائمة أسعار شيفرولية chevrolet في مصر بتحديث اليوم .. صور

بـ إطلالة كاجوال .. ساندي تهنئ متابعيها بـ عيد الأضحى المبارك