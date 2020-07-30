اجتماعات سرية| سويسرا تفتح تحقيقا مع رئيس الفيفا والمدعي العام





وذكرت شبكة " سكاي نيوز" العالمية، أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا مع جياني إنفانتينو ومايكل لاوبر المدعي العام السويسري.





وأضافت الشبكة، أن جياني إنفانتينو عقد اجتماعات سرية مع مايكل لوبر المدعي العام السويسري الذي كان يتولي تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا جايت".





وأضافت الصحيفة، أن المحكمة الإدارية الاتحادية في سويسرا اتهمت لوبر، بـ ادلائه عمدا بتصريحات كاذبة بشأن اجتماعاته السرية مع مواطنه جياني أنفانتينو.





وكان لوبر تقدم باستقالته من منصبه الأسبوع الماضي بعد الاتهامات التي وجهت له، بسبب اجتماعاته السرية مع جياني إنفانتيو.

فتحت السلطات السويسرية تحقيقا جنائيا مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"