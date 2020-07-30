AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اجتماعات سرية| سويسرا تفتح تحقيقا مع رئيس الفيفا والمدعي العام

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:24 م
جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو
Advertisements
محمد السعيد
فتحت السلطات السويسرية تحقيقا جنائيا مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"

وذكرت شبكة " سكاي نيوز" العالمية، أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا مع جياني إنفانتينو ومايكل لاوبر المدعي العام السويسري.

وأضافت الشبكة، أن جياني إنفانتينو عقد اجتماعات سرية مع مايكل لوبر المدعي العام السويسري الذي كان يتولي تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا جايت".

وأضافت الصحيفة، أن المحكمة الإدارية الاتحادية في سويسرا اتهمت لوبر، بـ ادلائه عمدا بتصريحات كاذبة  بشأن اجتماعاته السرية مع مواطنه جياني أنفانتينو.

وكان لوبر تقدم باستقالته من منصبه الأسبوع الماضي بعد الاتهامات التي وجهت له، بسبب اجتماعاته السرية مع جياني إنفانتيو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زي النهاردة من 116 سنة.. تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

ثيو زفانتسيجر يجدد طلبه بضرورة استدعاء محمد بن همام

المدعي العام يخطر بلاتر بتحقيق جديد حول قضية قرض ترينيداد وتوباجو

فضيحة جديدة لمونديال قطر والفيفا.. وتفاصيل استقالة مدعي عام سويسرا

ترشيحاتنا

الحكومة توضح حقيقة الاستغناء عن 192 ألف عامل تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد

الأردن يقدم مذكرة احتجاج رسمية ضد انتهاكات إسرائيل بحق المسجد الأقصى

الصحة السعودية: لم نسجل أي حالات كورونا بين الحجيج حتى الآن

حكم النوم أثناء الوقوف على جبل عرفات.. الأزهر يجيب

ترامب يلمح لـ تأجيل الانتخابات الأمريكية

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب.. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

بعد انتصار فيريرا.. اتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف قيد الزمالك

الفوضى تجتاح برشلونة.. صفحات مشبوهة واستقالات وسرقة خزينة النادي وانفجار ميسي

الأهلي يتقدم للنائب العام بالبلاغ رقم «13» ضد تجاوزات وإساءات رئيس الزمالك

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك.. ياسر ريان ينصح نجله بعدم العودة للأهلي.. تفاصيل عرض أولمبياكوس لضم رمضان صبحي

استدعاء 5 لاعبين من الأهلي لقائمة منتخب الشباب

ثالث أغنى رجل في العالم يهدد صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

خالد جلال: اتظلمت في الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل مرتضى منصور في التشكيل

يزاحم الأهلي وأودينيزي .. تفاصيل عرض أولمبياكوس لـ رمضان صبحي

الأكثر حفاظا على نظافة شباكه.. الجبلاية تبرز تفوق "شناوي الأهلي" على 33 حارسا في الدوري

أزمة مصابي كورونا في الدوري تشتعل.. الأندية تهدد بعقوبات والجبلاية ترحب والقانون يرفض

الدوري السعودي.. الهلال يجهز كارلوس إدواردو لموقعة النصر

للحفاظ على فرص المشاركة مع المنتخب...ياسر ريان ينصح نجله بعدم العودة للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار أوبل opel من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

أكلات العيد.. طريقة تحضير شيش كباب ضاني بتتبيلة متميزة

قائمة أسعار شيفرولية chevrolet في مصر بتحديث اليوم .. صور