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تعليم

اخبار التعليم.. مديرية القاهرة تنظم ورشة عمل لذوي القدرات الخاصة بالمركز الرياضي...للقضاء على قوائم الانتظار.. رفع كثافة فصول رياض الأطفال 10 % فى قنا

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:23 م
طلاب
طلاب
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قسم التعليم
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