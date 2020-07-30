اخبار التعليم.. مديرية القاهرة تنظم ورشة عمل لذوي القدرات الخاصة بالمركز الرياضي...للقضاء على قوائم الانتظار.. رفع كثافة فصول رياض الأطفال 10 % فى قنا

نشر "صدى البلد" اليوم، الخميس ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:تعليم القاهرة تنظم ورشة عمل لذوي القدرات الخاصة بالمركز الرياضيللقضاء على قوائم الانتظار.. رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10 % فى قناالخشت يستعرض تجارب جامعة القاهرة في التحول الرقميالخطيب أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلابعميد طب بني سويف: فتح المستشفى الجامعي بعد إجازة العيدتجارة عين شمس تعلن عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الدراسات العليالطلاب الثانوية العامة.. موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولىالتعليم العالي توضح شكل العام الدراسي الجديد للطلاب الوافدين