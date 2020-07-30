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رياضة

بـ 164 ألف يورو| محمد صلاح يمتلك ثاني أغلى ساعة بين لاعبي ليفربول.. تفاصيل

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:40 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
أكدت تقارير صحفية فرنسية أن محمد صلاح نجمنا المصرى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي يحتل المركز الثاني فى  الساعات التي يرتديها نجوم الفريق الأول لكرة القدم والتي ظهرت خلال احتفالاتهم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020.


وذكر موقع "Sport Tune" الفرنسي تقريرًا يؤكد أن محمد صلاح جاء في المركز الثاني، حيث ارتدى ساعة باهظة الثمن خلال إحدى الصور التي قام بنشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكشف الموقع عن نوع الساعة التي يرتديها نجم منتخب مصر وهي "Royal Oak Concept Flying Tourbillon" والمقدر سعرها 164 ألف يورو من إنتاج عام 2018.

ولكن من تصدر الترتيب من لاعبي ليفربول من حيث ارتداءهم أغلى الساعات هو المهاجم، روبرتو فيرمينو، الذي يرتدي ساعة قيمتها تقريبًا ضعف ما يرتديه محمد صلاح.

يرتدي فيرمينو ساعة "Twin Turbo Furious" بقيمة 350 ألف يورو وهي التي يوجد منها 18 قطعة فقط في العالم كله.

وجاء ترتيب لاعبي ليفربول الآخرون كالتالي بحسب التقرير:

3- جورجينيو فينالدوم "RM 011 White Ghost" بقيمة 135.5 ألف يورو.

4- يورجن كلوب مدرب ليفربول "Aquatimer Ceratanium 50 Years Edition" وقيمتها 50 ألف يورو.

5- فيرجيل فان دايك "Aquanaut 5168G" من شركة "فيليب باتيك" وقيمتها 60 ألف يورو.

6- جوردان هندرسون "فيليب باتيك" ولكن الموقع لم يذكر النوع بالتحديد أو السعر.
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