تكبير 42 محولا .. رفع قدرات المحولات الكهربائية في كفر الشيخ

نفذ قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ ، خطة أعمال سلاسل رفع قدرات المحولات الكهربائية بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى، تحت اشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.





شملت تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 5 محولات بجنوب مركز ومدينة دسوق، وتكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 6 محولات بشمال مركز ومدينة دسوق. وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن الأعمالتكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 5 محولات بجنوب مركز ومدينة دسوق، وتكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 6 محولات بشمال مركز ومدينة دسوق.





وأضاف، كما جرى تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 4 محولات بمركز ومدينة مطوبس، ورفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 7 محولات بمدينة بيلا.





وتابع، كما جرى رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 4 محولات بمدينة بلطيم، و تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 5 محولات بقرى غرب كفر الشيخ.





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 11 محولًا بقرى شرق كفر الشيخ، مشيدًا بجهود قطاع الكهرباء بالمحافظة.



