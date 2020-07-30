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محافظات

تكبير 42 محولا .. رفع قدرات المحولات الكهربائية في كفر الشيخ

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:52 م
رفع قدرات المحولات
رفع قدرات المحولات الكهربائية في كفر الشيخ
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محمود زيدان
نفذ قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، خطة أعمال سلاسل رفع قدرات المحولات الكهربائية بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى، تحت اشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأعمال شملت تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 5 محولات بجنوب مركز ومدينة دسوق، وتكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 6 محولات بشمال مركز ومدينة دسوق.

وأضاف، كما جرى تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 4 محولات بمركز ومدينة مطوبس، ورفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 7  محولات بمدينة بيلا.

وتابع، كما جرى رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 4 محولات بمدينة بلطيم، و تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 5  محولات بقرى غرب كفر الشيخ.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 11  محولًا بقرى شرق كفر الشيخ، مشيدًا بجهود قطاع الكهرباء بالمحافظة.

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