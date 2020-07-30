تكثيف حملات النظافة في العيد.. رفع 2232 طن مخلفات وقمامة في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية.





برج البرلس ، و 135 طنًا من سيدي سالم ، و 35 طنًا من سيدي غازي . قال محافظ كفر الشيخ ، إن جملة المخلفات والقمامة التي جرى رفعها، اليوم الخميس، 2232 طنًا بـ 13 مركزًا ومدينة، مشيرًا إلى رفع 395 طنًا من كفر الشيخ، و 40 طنًا من، و 135 طنًا من، و 35 طنًا من

وأضاف، كما جرى رفع 100 طن من بلطيم ، و 80 طنًا من الرياض ، و 157 طنًا من الحامول ، و 25 طنًا من مصيف بلطيم ، و 145 طنًا من قلين ، 190 طنًا من بيلا ، و395 طنًا من دسوق ، و250 طنًا من فوه ، 220 طنًا من مطوبس.





يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.





كما وجه محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية.