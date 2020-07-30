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مصطفى بكري: تصريحات الرئيس السيسي طمأنت المصريين بشأن سد النهضة.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:29 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تصريحات الرئيس السيسي طمأنت المصريين فيما يخص سد النهضة. مؤكدا ان الرئيس أكد على خيار التفاوض وأنه سيحقق مصالح مصر المائية.


وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، أن الرئيس كان منزعجا من خيارات البعض بخوض حرب. مشيرا أنه لا بد من توخي الحذر والحيطة.


وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن الإستراتيجية المصرية قائمة على الحل السلمي للأزمات التى نعيشها، مؤكدا أن القيادة المصرية لديها من الحكمة والخبرة اللازمة لحل المشكلات.  


وأشار بكري إلى أنه لن تجور أي جهة على حقوق مصر، مؤكدا أنه توجد أساليب كثيرة للحصول على حقوقنا.
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