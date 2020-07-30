مصطفى بكري: تصريحات الرئيس السيسي طمأنت المصريين بشأن سد النهضة.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تصريحات الرئيس السيسي طمأنت المصريين فيما يخص سد النهضة. مؤكدا ان الرئيس أكد على خيار التفاوض وأنه سيحقق مصالح مصر المائية.









وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، أن الرئيس كان منزعجا من خيارات البعض بخوض حرب. مشيرا أنه لا بد من توخي الحذر والحيطة.









وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن الإستراتيجية المصرية قائمة على الحل السلمي للأزمات التى نعيشها، مؤكدا أن القيادة المصرية لديها من الحكمة والخبرة اللازمة لحل المشكلات.







