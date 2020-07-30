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رياضة

منافس الأهلي في أفريقيا.. الوداد المغربي يفقد جهود لاعب وسطه لمدة شهر

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:46 م
لاعبي الوداد المغربي
لاعبي الوداد المغربي
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محمد رشاد
تأكد غياب سفيان كركاش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد الرياضي المغربي عن صفوف فريقه لمدة شهر على الأقل بسبب الإصابة.


الوداد يستعد لمواجهة الأهلي في الـ 25 أو الـ 26 من شهر سبتمبر المقبل بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وكشفت صحيفة le360 احتياج سفيان كركاش لاعب وسط الوداد للراحة لمدة شهر على الأقل قبل أن يعود من جديد ليشارك في التدريبات الجماعية مع فريقه.


وتعرض كركاش لإصابة خلال إحدى الحصص التدريبية لفريقه، قبل مواجهة يوم الثلاثاء الماضي في الدوري المغربي.


سفيان صاحب الـ 21 عاما كان آخر الملتحقين بتدريبات الوداد، إذا غاب عن المعسكر التدريبي الذي أجراه خوان كارلوس جاريدو، إذ كان عالقا في بلجيكا وقضى هناك فترة الحجر الصحي بعد أزمة فيروس كورونا.


وضم الوداد كركاش من نهضة بركان المغربي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، ولم يشارك مع الفريق سوى مرتين فقط.

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