منافس الأهلي في أفريقيا.. الوداد المغربي يفقد جهود لاعب وسطه لمدة شهر

وكشفت صحيفة le360 احتياج سفيان كركاش لاعب وسط الوداد للراحة لمدة شهر على الأقل قبل أن يعود من جديد ليشارك في التدريبات الجماعية مع فريقه.

الوداد يستعد لمواجهة الأهلي في الـ 25 أو الـ 26 من شهر سبتمبر المقبل بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض كركاش لإصابة خلال إحدى الحصص التدريبية لفريقه، قبل مواجهة يوم الثلاثاء الماضي في الدوري المغربي.









سفيان صاحب الـ 21 عاما كان آخر الملتحقين بتدريبات الوداد، إذا غاب عن المعسكر التدريبي الذي أجراه خوان كارلوس جاريدو، إذ كان عالقا في بلجيكا وقضى هناك فترة الحجر الصحي بعد أزمة فيروس كورونا.









وضم الوداد كركاش من نهضة بركان المغربي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، ولم يشارك مع الفريق سوى مرتين فقط.