الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 1.09%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.09 % أي ما يعادل 422 نقطة، وأقفل عند مستوى 39258 نقطة.





وبلغ حجم الأسهم المتداولة 261.485.681 سهمًا، تم تداولها على أسهم 369 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 211 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 136 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة.





وعلى صعيد أخر، بلغت الخسائر التي سجلتها البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 5ر4 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 5ر585 مليار جنيه، مقابل 590 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بتراجع 0.76% .



