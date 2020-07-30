تجنب مخاطر الشواء.. احتياطات شيّ اللحوم بطريقة سليمة

تعد طريقة طهي اللحوم هي التي تحدد مدي الإستفادة من قيمتها الغذائية و تجنب مضارِها ، حيث ينصح أخصائيو التغذية بشوائها دون حرقها ( الاجزاء المحروقة تحتوي على مركب يسمى PAHs و التي هي هيدروكربونات حلقية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان)









ومن النصائح والارشادات التي تجنب آكلي اللحوم المشوية من مضارها الاتي :









يجب إختيار أجزاء خالية من الدهون ( ناشفة)

طهي اللحم جيدًا للتأكد من التخلص من البكتيريا .

تجنب الإشتعال والنار المباشرة و الدخان أثناء الشواء.

التخلص من الشحوم و الأجزاء المحترقة قبل التقديم





















كما ان التقليل من إستهلاك الحلويات: حيث تحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون والسكريات حي ويؤدي الإفراط في تناولها إلى إرباك الجهاز الهضمي مما قد يؤدي إلى حدوث إسهال شديد و إضطراب السكري و إرتفاع نسبة الدهون في الدم.













التقليل مِن الملح : حيث يجب ألا تتجاوز 2 غ في اليوم، ينصح بالتقليل من كميته في الأطعمة لأن الأملاح تمتص السوائل وتؤدي للشعور بالضيق و إختلال توازن المعادن في الدم و بالتالي إحتباس الماء في الجسم و زيادة حجم الدم مع زيادة الضغط معه مما يؤدي الى مضاعفات في أمراض القلب والشرايين.









الإنتباه لكميات الشاي و القهوة المستهلكة: حيث إنها تتسبب في التهيج و زيادة التنبيه، الأرق ، الصداع ، اضطرابات الجهاز الهضمي ، الغثيان ، الإسهال والإمساك. إذْ يُنصح بالتقليل منها.













إستهلاك الماء بكميات كبيرة بدلا من المشروبات الغازية و المياه المعدنية و العصائر.













التنويع في الأطباق من خضار أو، السلاطات ، او الشوربة ، والإبتعاد عن المقليات قدر الإمكان ، وتجنب إستهلاك النشويات الأرز، العجائن ، البطاطس ، تناول الفواكه عِوضا عن الحلويات المعسلة و غيرها.