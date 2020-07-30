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أخبار البلد

عيدهم في العزل.. 38 ألف مواطن يقضون العيد بالمنزل بسبب كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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محمد غالي
يقضي 38 ألفًا و328 مواطنا من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، عيدهم في العزل المنزلي، لإصابتهم بفيروس كورونا، 
وبالفعل قامت وزارة الصحة و السكان، بصرف 38 ألفًا و328 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية للحالات التي تخضع للعزل المنزلي.


ومن ضمن الحقائب التي صرفت،  36 ألفًا و567 حقيبة  للكبار، و1761 للأطفال، ووصل إجمالي عدد حقائب الأدوية المصروفة للمخالطين بجميع محافظات الجمهورية إلى 181 ألفًا و646 حقيبة، منها 137 ألفًا و50 حقيبة للكبار، و 44 ألفًا و596 حقيبة للأطفال.


ويتم أيضًا صرف حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية  للحالات البسيطة إكلينيكيًا من مصابي فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون  للعزل المنزلي، وكذلك المخالطين للحالات الإيجابية، طبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة وحسب الحالة الصحية للمرضى، وذلك بعد توقيع الكشف على الحالة وتشخيصها بالمستشفى.


وتشمل أدوية البروتوكول العلاجي سواء للكبار أو للأطفال، بالإضافة إلى ترمومتر زئبقي لقياس درجة الحرارة، و"هاند جيل"، وكمامات طبية، وذلك بجانب كارت متابعة الحالة الصحية.


وعن آلية صرف الحقائب، المكونة من المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين والحالات الإيجابية الذين يخضعون للعزل المنزلي، أوضحت الوزارة انه يتم عن طريق 284 فريقًا طبيًا موزعين على المستشفيات والوحدات الصحية، وسيارات القوافل العلاجية، كما تتم متابعتهم منزليًا من خلال فرق الطب الوقائي، مؤكدًا أنه في حالة تطور الأعراض المرضية للشخص الخاضع للعزل المنزلي يتم توجهه على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة حسب حالته.
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