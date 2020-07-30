هطول أمطار غزيرة على مشعر مزدلفة.. فيديو

شهد مشعر مزدلفة، اليوم الخميس، طول الأمطار بشكل غزير، بالتزامن مع تواجد الحجاج، عقب اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى هناك.





وأفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، اليوم الخميس، باكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مزدلفة.





وكان الحجاج بدؤوا مع غروب شمس اليوم ، الخميس، النفير من صعيد عرفات على أفواج وفق البروتوكولات الصحية متوجهين إلى مشعر المزدلفة لقضاء ليلتهم استعدادا ليوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.





وكان وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، أعلن نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام ، إلى مشعر عرفات، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.





وأوضح بنتن أن الحجاج وصلوا إلى مسجد نمرة في الوقت المحدد، وذلك لأداء صلاتي الظهر والعصر وحضور خطبة عرفة، مشيرا إلى أنه تم إعداد مخيمات لضيوف الرحمن في مشعر عرفات منذ وقت مبكر، وتم تجهيزها بجميع الخدمات، التي تساعدهم على تأدية نسكهم بسهولة وطمأنية، ووفق الإجراءات الصحية والتباعد المكاني.