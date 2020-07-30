AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هطول أمطار غزيرة على مشعر مزدلفة.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:48 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
شهد مشعر مزدلفة، اليوم الخميس، طول الأمطار بشكل غزير، بالتزامن مع تواجد الحجاج، عقب اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى هناك. 

وأفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، اليوم الخميس، باكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مزدلفة.

وكان الحجاج بدؤوا مع غروب شمس اليوم ، الخميس، النفير من صعيد عرفات على أفواج وفق البروتوكولات الصحية متوجهين إلى مشعر المزدلفة لقضاء ليلتهم استعدادا ليوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، أعلن نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام ، إلى مشعر عرفات، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأوضح بنتن أن الحجاج وصلوا إلى مسجد نمرة في الوقت المحدد، وذلك لأداء صلاتي الظهر والعصر وحضور خطبة عرفة، مشيرا إلى أنه تم إعداد مخيمات لضيوف الرحمن في مشعر عرفات منذ وقت مبكر، وتم تجهيزها بجميع الخدمات، التي تساعدهم على تأدية نسكهم بسهولة وطمأنية، ووفق الإجراءات الصحية والتباعد المكاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحجاج يؤدون شعيرة الوقوف بـ عرفة

يوم عرفة .. استمرار توافد الحجاج إلى صعيد عرفة وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة

وكيل شئون الحج بالسعودية: وفرنا كل ما يلزم الحاج في أماكن تواجدهم للحد من التنقلات

وزير الحج والعمرة يعلن نجاح تصعيد الحجاج لمشعر عرفات

شاهد.. الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم

شاهد.. نفرة الحجاج إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم

ترشيحاتنا

صراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على هذا اللاعب

دعاء قبل الإفطار.. للصائم دعوة لا ترد

خير الدعاء دعاء يوم عرفة .. 5 أخطاء تفعلها تجعل دعواتك غير مستجابة

بعد انتشار الفيديو الأول.. فيديو جديد لـ بيكا أثناء تسجيله يثير الجدل

بعد فضيحة قطر.. قضية فساد جديدة تطال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وزير الدفاع التركي وقيادات جيشه على حدود اليونان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمالك في العيد.. خلطة تقشير الجسم لإزالة الجلد الميت

لو ملكش في اللحمة .. طريقة عمل الفاهيتا بخطوات بسيطة

بماكياج مختلف وشعر فضي.. أسماء أبو اليزيد تتألق من أحدث جلسة تصوير