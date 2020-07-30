تامر أمين: الأعياد تجمع ولا تفرق أيا كانت الديانات

قدم الإعلامى تامر أمين، التهنئة للمسلمين فى جميع دول العالم بعيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير.









وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار: "الأعياد تجمع ولا تفرق ايا كانت الديانات، وديننا الإسلامي أمرنا بإفشاء السلام والفرحة".









وأشار إلى أن الحجاج نفروا من عرفات إلى مزدلفة، والجميع فى بيت الله سعيد، والجميع كان يتمنى أن يذهب لبيت الله الحرام.









وأوضح تامر أمين، أن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول "انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج أشهدكم أنى قد غفرت لهم"، والجميع قلوبهم معلقة بالكعبة.



