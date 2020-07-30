AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر أمين: الأعياد تجمع ولا تفرق أيا كانت الديانات

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:26 م
تامر أمين
تامر أمين
Advertisements
البهي عمرو
قدم الإعلامى تامر أمين، التهنئة للمسلمين فى جميع دول العالم بعيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير.


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار: "الأعياد تجمع ولا تفرق ايا كانت الديانات، وديننا الإسلامي أمرنا بإفشاء السلام والفرحة".


وأشار إلى أن  الحجاج نفروا من عرفات إلى مزدلفة، والجميع فى بيت الله سعيد، والجميع كان يتمنى أن يذهب لبيت الله الحرام.


وأوضح تامر أمين، أن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول "انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج أشهدكم أنى قد غفرت لهم"، والجميع قلوبهم معلقة بالكعبة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضل يوم عرفة وصيامه .. 13 ميزة تجعله أفضل أيام الدنيا

موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى 2020

د. عرفة النَّادي يكتب: أفْضَل أيام الدنيا

الإفتاء: هذا الشخص يكره له صيام يوم عرفة

أعمال وفضائل يوم عرفة ويوم العيد.. ندوة للأوقاف

فتاوى تشغل الأذهان.. هل كثرة اللحم تغني عن سن الأضحية؟.. ماذا يقول الله لملائكته في يوم عرفة؟.. وهل مشتري صك الأضحية يلزمه عدم قص الشعر والأظافر؟

ترشيحاتنا

أول تعليق من عبير موسى بعد سقوط لائحة سحب الثقة من الغنوشي

صراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على هذا اللاعب

لو ملكش في اللحمة .. طريقة عمل الفاهيتا بخطوات بسيطة

حكم الاشتراك في الأضحية.. مركز الأزهر يوضح الشروط

رجل يعتدي بالضرب على أطفاله بطريقة قاسية.. فيديو

جمالك في العيد.. خلطة تقشير الجسم لإزالة الجلد الميت

AdvertisementS

بعد خطأ الإذاعة.. مفتي الجمهورية: صوم المصريين اليوم صحيح

صومًا مقبولًا.. القصة الكاملة لخطأ الإذاعة في رفع أذان المغرب قبل موعده.. الإفتاء تحسم الجدل

أستون فيلا يوجه ضاربة صادمة لـ تريزيجيه عل الموقع الرسمي

قرينة الرئيس مهنئة بعيد الأضحى: مناسبة تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والفداء

لاعب الزمالك يثير الجدل بلوك جديد وصورة مع زوجته

خطأ بشري تمت معالجته| رئيس الإذاعة المصرية يكشف تفاصيل بث أذان المغرب قبل موعده

دعاء يوم عرفة قبل غروب الشمس.. لسه قدامك فرصة

الأهلي يتقدم للنائب العام بالبلاغ رقم «13» ضد تجاوزات وإساءات رئيس الزمالك

حكاية أغرب عيد أضحى شهده التاريخ.. عندما احتفل القذافي بـ عرفات والعيد على طريقته خلافا للمسلمين

أمطار الهضبة الإثيوبية.. السودان يضع خطة طوارئ لمواجهة ارتفاع مناسيب النيل الأزرق

لحظة هروب عجل من عربة نقل والإطاحة بمن حوله.. فيديو

خاص.. الأهلي يعلن توقيع أزارو خلال أيام.. وتطور إيجابي في التعاقد مع رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحميك من الأمراض.. اعرف فوائد اللحم المشوي

بسيطة وناعمة.. يارا تهنئ متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

جمالك في العيد.. خلطة تقشير الجسم لإزالة الجلد الميت