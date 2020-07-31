منافسات قوية بين مرشحي انتخابات الشيوخ في دمياط

ازداد لهيب انتخابات مجلس الشيوخ بدمياط ، مع اقتراب موعد العملية الانتخابية، حيث يتنافس 17 مرشحا فرديا، على ثلاثة مقاعد فقط، بينهم مقعد بقائمة شرق الدلتا عن حزب مستقبل وطن، حيث يخوض الانتخابات على مقعد القائمة رجل الأعمال محمد أبو حجازى، عن حزب مستقبل وطن.





بالنسبة للمقعدى الفردى بمحافظة دمياط، فتشتعل المنافس بين 16 مرشحا، أبرزهم المهندس وليد التمامى واحمد البلشي مرشحى حزب مستقبل وطن، ومحمود المزين مرشح حزب النور ، وحمدى شلبي، البرلمانى الأسبق، واللواء هشام الحفناوى مساعد مدير أمن دمياط سابقا، والمحامى السيد سليمان، والباقي من المرشحين من الوجوة السياسية أغلبها جديد ظهورها على الساحة السياسية بدمياط.

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أغلب المرشحين اكتفوا بالدعاية الانتخابية عبر صفحات الفيس بوك واقتصر لافتات الدعاية على عدد محدود من المرشحين وانتشرت الصفحات الداعمة للمرشحين عبر صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك بينما بدأ حزب مستقبل وطن بدمياط بتكثيف الدعاية الانتخابية لمرشحيه بمختلف أنحاء مدن وقري المحافظة بعقد اللقاءات والمؤتمرات ومسيرات الدعم.









يقول المهندس وليد التمامى مرشح حزب مستقبل وطن "فردي"، أن الدافع الأول لترشحه خدمة أهالى المحافظة الذين طالبوه بخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وما شجعه على ذلك هو رغبته في تقديم الكثير من الافادة لاهالى دمياط من خلال مجلس الشيوخ.







مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يتمنى التوفيق لجميع المرشحين حيث ان شعار حزب مستقبل وطن المنافسة بشكل نزيه وبذل كل الجهد لتحقيق النجاح، خاصة أن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير خلال المرحلة القادمة، متمنيا النجاح للجميع وأن الدور الخدمى للمرشحين يجب ألا يتوقف عند الانتخابات فحسب وان يستمر من لم يحالفه الحظ بالفوز بالمقعد، بخدمة أهالى دمياط بشكل دائم.





وطالب أهالي المحافظة بالنزول والتصويت للمرشح الداعمين له أيا كان الأهم النزول والمشاركة في العملية الانتخابية وإبداء الرأى فهو حق لهم.