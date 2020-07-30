لحظة خروج العاهل السعودي من المستشفى.. شاهد

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، شريط فيديو لحظة مغادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للمستشفى، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.





وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن مغادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، المستشفى.





وأجرى العاهل السعودي عملية جراحية ناجحة في المرارة.





وكان العاهل السعودي دخل مستشفى الملك فيصل بالرياض لإجراء بعض الفحوصات.





وقال الديوان الملكي آنذاك: "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".