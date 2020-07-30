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رياضة

عربي بدر: حسام غالي مثلي الأعلى

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:09 م
عربي بدر
عربي بدر
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محمد رشاد
أكد عربي بدر، لاعب الأهلي الشاب، أنه يعتبر نفسه محترفًا في ناد كبير لا يقل عن أندية أوروبا.


وحرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على منح الفرصة للاعبين الشباب بالفريق خلال الفترة الماضية، بعدما توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.


وأضاف عربي بدر خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي: "حسام غالي هو مثلي الأعلي ودائمًا ما يتم تشبيهي بأسلوب لعبه وطريقته وأتمنى أن أكون مثله، وهو يمتلك روحا وشخصية كبيرة في الملعب".


وواصل: "أنا محترف في الأهلي وهو ناد كبير ولا يقل عن أندية أوروبا".


ويستعد الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز، الذي تقرر عودته يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بالإضافة إلى خوض مباراته أمام الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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