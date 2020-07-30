الليرة التركية تواصل انهيارها أمام الدولار

واصلت الليرة التركية تراجعلها لليوم الخامس على التوالي، اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار واليورو.









يأتي ذلك بعد أن حاول محافظ البنك المركزي التقليل من المخاوف بشأن استنزاف الاحتياطيات وتمسك بما يعتبره البعض وجهة نظر مفرطة في التفاؤل بشأن التضخم الذي يضرب الاقتصاد التركي.













وتراجعت الليرة التركية بنحو 0.84 % إلى 6.9909 مقابل الدولار بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.













وكانت الليرة التركية قد سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق في السابع من مايو عند 7.269 أمام الدولار، فيما تراجعت أمام اليورو إلى مستوى تاريخي منخفض عند 8.2270 .













وفي السياق ذاته نخفض المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة اسطنبول 2%.













ويحجم المستثمرون عن ضخ العملة الأجنبية في تركيا بسبب السياسات النقدية غير المستقرة التي يتبعها البنك المركزي التركي خاصة في ظل سيطرة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عليه.



