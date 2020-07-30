نيللي كريم: أعيش قصة حب.. وأبنائى وافقوا على زواجي مرة أخرى

قالت الفنانة نيللى كريم، إنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية مع الصحافة، ودائمًا ما تميل إلى الحديث عن أعمالها الفنية، وتابعت "أنا مش بحب أنشر حياتى الشخصية.. إحنا مش بنعرف أى شيء عن حياة الصحفيين الشخصية".













وأضاف "نيللى كريم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحب شيء أساسى فى حياة كل إنسان، لافتة إلى أنها تعيش قصة حب الآن توجت بالخطوبة، مشيرة إلى أن ستتزو ج وهناك توافق عائلى على العريس.









وردًا على سؤال مقدم البرنامج بشأن ابنائها هل وافقوا على الزوج الجديد، قالت " نيللى كريم"، :"الأولاد متوافقين".









وأشارت "نيللى كريم"، إلى أنها تحتفل بأيام العيد مع أبنائها وتميل إلى إعطائهم العيدية، كما كنت تحصل عليها من والدها فى السابق، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجى الكبير لم يؤثر على العادات والتقاليد المصرية خلال الاحتفال بالمناسبات والأعياد، وتابعت: "حتى العيدية موجودة للآن وإن كانت تأتى للشخص عبر التحويلات الائتمانية".