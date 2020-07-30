العثور على جثة شاب بأرض زراعية بـ بني سويف

عثر أهالي قرية "النويرة" بمركز إهناسيا ببني سويف اليوم الخميس على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا اثر ضربه بآلة حادة على الرأس اثناء حراسته لحظيرة مواش بأرض زراعية ملك والده، وتم نقل الشاب جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" .

















تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من العميد محمد محسن مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية النويرة بدائرة المركز، على جثة هامدة لشاب في نهاية العقد الثاني من العمر، بجوار أرض زراعية بزمام القرية.









وعلى الفور انتقل الرائد أحمد بهجت، رئيس وحدة مباحث مركز إهناسيا لموقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الاولية وأقوال أهالي القرية، أن الجثة لشاب يدعى "احمد ص.ف.ع" 20 عامًا، مقيم بذات القرية، لقي مصرعه إثر ضربة بآلة حادة على الرأس، أثناء حراسته لحظيرة مواش بأرض زراعية ملك والده.









وتم استدعاء سيارة إسعاف رقم 2176 وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة وطلب مدير النيابة تحريات المباحث الجنتائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وجار استصدار تصريح الدفن بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.