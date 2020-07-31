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فن

أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "اتحبني".. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:04 ص
أصالة
أصالة
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محمد بدران

طرحت الفنانة السورية أصالة​ نصري اغنيتها الجديدة "​إتحبني​"، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

ونشرت أصالة مقطع من الأغنية عبر حسابها على انستجرام وعلقت قائلة "يمكنكم مشاهدة الڤيديو الخاص بأغنية #إتحبني كامل الآن على اليوتيوب اللينك في البايو 👆🏻"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أصالة، هي أغنية "الحب والسلام" والتي حققت نجاحًا كبيرًا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".

وعلى جانب الآخر تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبًا، بعد آخر ألبوماتها "في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.

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