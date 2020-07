أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "اتحبني".. فيديو

View this post on Instagram

يمكنكم مشاهدة الڤيديو الخاص بأغنية #إتحبني كامل الآن على اليوتيوب اللينك في البايو 👆🏻 كلمات / العالية الحان / راكان توزيع / هشام السكران هندسة صوت / منتظر الزاير وتريات / سعيد كمال ايقاع / ابراهيم حسن تسجيل كورال / Sync Studios - الكويت إشراف عام / هزيم تصميم الفيديو /جديد ميوزك #أصالة #إتحبني ‏#Assala