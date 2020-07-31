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أخبار البلد

أبواق الكذب تنقلب.. محمد ناصر :عزمي بشارة تربى في أحضان الصهاينة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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صدى البلد
شن محمد ناصر المذيع في قناة "مكملين" الإخوانية هجوما عنيفا ، على تميم أمير قطر الداعم لجماعة الإخوان الارهابية عزمي بشارة .

أكد ناصر أن الامير تميم يصرف على عزمي بشارة قائلا : مش عايز ادخل قطر وعزمى بشارة تربي فى أحضان الصهاينة سنوات عمره . 

استكمل حديثه قائلا:عزمي بشارة كاره لقنوات الشرق ومكملين ووطن ، واصفا أن قنواتنا لا تعادل ميزانية البوفيه أو "التواليت" فى قناة العربي .

أشار المذيع في قناة "مكملين الى أنه تم ضبط عملية سرقة قدرت بـ 350 ألف استرليني  فى قناة العربي .

ووجه المذيع فى قناة مكملين تساؤلا لـ أمير قطر ،ماهى علاقتك بعزمي بشارة لتمنحه أموال و مركز بحثي و جريدة . 

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