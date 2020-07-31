أبواق الكذب تنقلب.. محمد ناصر :عزمي بشارة تربى في أحضان الصهاينة

شن محمد ناصر المذيع في قناة "مكملين" الإخوانية هجوما عنيفا ، على تميم أمير قطر الداعم لجماعة الإخوان الارهابية عزمي بشارة .





أكد ناصر أن الامير تميم يصرف على عزمي بشارة قائلا : مش عايز ادخل قطر وعزمى بشارة تربي فى أحضان الصهاينة سنوات عمره .





استكمل حديثه قائلا:عزمي بشارة كاره لقنوات الشرق ومكملين ووطن ، واصفا أن قنواتنا لا تعادل ميزانية البوفيه أو "التواليت" فى قناة العربي .





أشار المذيع في قناة "مكملين الى أنه تم ضبط عملية سرقة قدرت بـ 350 ألف استرليني فى قناة العربي .





ووجه المذيع فى قناة مكملين تساؤلا لـ أمير قطر ،ماهى علاقتك بعزمي بشارة لتمنحه أموال و مركز بحثي و جريدة .



