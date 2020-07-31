أريانا غراندي تنافس على 9 جوائز في حفل MTV TV video awards

حصدت المغنية الامريكية اريانا غراندي 9 ترشيحات في حفل MTV TV video awards، والتي اعلن عنها قبل ساعات.





كما حصدت النجمة العالمية ليدي جاجا 9 ترشيحات عن ألبومها الجديد chromatica ، للتنافس مع اريانا غراندي على عدد الترشيحات.





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وجاءت في المركز الثالث المغنية الشهيرة بيلي ايليس بـ 6 ترشيحات وكذلك المغني العالمي ذاويكاند، وتايلور سويفت تنافس في 5 فئات بـ 5 ترشيحات.





اما المغني الكندي جاستين بيبر ودريك رشحا لـ 4 جوائز فقط.





يشار الى ان حفل MTV TV video awards سيقام في الـ 30 من شهر اغسطس مع الاحتفاظ بالاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.



