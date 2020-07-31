في زمن كورونا.. شواطئ رأس البر خالية من المصطافين

على الرغم من عودة الحياة مرة اخرى لمصيف راس البر والقرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة فتح الكافيهات والمقاهى ومد العمل بالمحال التجارية برأس البر إلى الساعة الثانية عشر مساءا، الا انه مازال قرار غلق الشواطئ براس البر مستمر ،وذلك في اطار الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد وخوفا من انتشاره نتيجة لاحتمالية الزحام الشديد على الشواطئ من قبل المصطافين.





ففي زمن كورونا غابت بهجة عيد الأضحى عن الدمايطة ،بحرمانهم من التواجد على شاطئ راس البر الاستحمام بشواطئ رأس البر خلال اجازة عيد الاضحى كما اعتاد الدمايطة على ممارسة طقوسهم بالذهاب لشواطئ رأس البر خلال اجازة العيد .













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وكان أهالي دمياط اعتادوا التوجه إلى رأس البر للتنزه والاستمتاع بشواطئها المختلفة، ومع قرار غلق الشواطئ ومنع التنزه في الحدائق العامة ، تحولت رأس البر إلى مدينة مغلقة باستثناء الكافيهات والمقاهى والنوادى .





وكان مصيف راس البر يستقبل خلال اجازة العيد مايقرب من مليون مصطاف من خارج المحافظة وكانوا يفضلون مصيف راس البر لقضاء اجازة العيد على شواطئه ومع استمرار قرار غلق الشواطئ أصبحت المدينة خالية الى حد كبير من المصطافين من خارج المحافظة حيث ان الشاطئ كان المقصد الاول لهم ومع غيابه غاب المصطافون المترددون على المدينة.



