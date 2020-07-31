AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دهستها سيارة.. شاهد نجاة طفلة محظوظة من الموت

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:00 ص
سيارة اصطدمت بطفلة
سيارة اصطدمت بطفلة في بريطانيا
Advertisements
أماني إبراهيم
التقطت كاميرا مراقبة مثبتة بأحد شوارع مقاطعة كورونوال البريطانية، مقطع فيديو يحبس الأنفاس لطفلة دهستها سيارة، ولكن على الرغم من لك لم  تصب بأية أضرار جسدية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، التقطت كاميرا المراقبة لحظة مرور الطفلة وهي تجري على طريق سريع للسيارات، واصطدمت بها إحدى السيارات وألقتها في الهواء، ولكنها سرعان ما نهضت وأكملت عبور الطريق.

حاول السائق إبطاء السرعة ولكنه لم يكن سريعا بما فيه الكفاية واصطدم بالطفلة، وارتفعت الطفلة فوق محرك السيارة والقيت في الهواء ثم سقطت أرضا، ولكن لم يتم دهسها بعجلات السيارة.

تحركت الشرطة بسرعة لإنقاذ الطفلة ولكن اتضح أنها لم تصب بأي إصابات جسدية، وعادت إلى المنزل برفقة أسرتها، أما السائق فلم يلق عليه أي تهمة لأن الطفلة هي المخطئة.

نشرت شرطة ديفون وكورنوال مقطع الفيديو للطفلة صاحبة الـ 11 عاما، ومدته لا تتجاوز دقيقة واحدة، وسبب نشر الفيديو هو تحذير الأهالي من ترك أطفالهم يعبرون الطرق السريعة بمفردهم، حيث يتوفى 120 طفل يتم دهسه بنفس الطريقة.


دهستها سيارة.. شاهد نجاة طفلة محظوظة من الموت
دهستها سيارة.. شاهد نجاة طفلة محظوظة من الموت
دهستها سيارة.. شاهد نجاة طفلة محظوظة من الموت
دهستها سيارة.. شاهد نجاة طفلة محظوظة من الموت
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة ارتداء بوريس جونسون سماعة لتلقي التعليمات.. فيديو وصور

سمحت بالكمامة القماش.. ارتداء أقنعة الوجه إجباريا في بريطانيا بعد 10 أيام.. فيديو وصور

هجم عليهم بـ سكين.. بواب حضانة صيني يصيب 37 طفلا بجروح خطيرة.. فيديو وصور

شعرها أطول منها.. رابونزل الحقيقية تكشف طريقة الاعتناء به.. فيديو وصور

بفستان الفرح.. احتجاج إيطاليات على عدم إقامة حفل زفاف بسبب كورونا.. فيديو

لن يعثروا على الجثة.. أول فيديو للحظات الأخيرة لممثلة شهيرة قبل موتها غرقا

ترشيحاتنا

دون إصابات ... السيطرة على حريق هائل بورش تصنيع المراكب بالأنفوشي

كيفية صلاة العيد في المنزل .. وتكبيرات عيد الأضحى

بث مباشر.. خطبة وصلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد النبوي

أصغر مني بـ12 سنة| صلاح عبد الله يكشف سر بكائه ليلة الدخلة

شوبير يعلق على قرار الفيفا بـ تمديد مدة عمل اللجنة الخماسية

بسبب كورونا.. هذه الدولة تعلن العمل من المنزل حتى نهاية 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 صور لـ روبي في صيف 2020 تشعل بها السوشيال ميديا .. شاهد

تشويقية جديدة من لامبورجينى لسيارتها SCV12 .. صور

وداع المحبين لجبل عرفات .. صور تكشف خبايا المشاعر