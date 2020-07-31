دهستها سيارة.. شاهد نجاة طفلة محظوظة من الموت

التقطت كاميرا مراقبة مثبتة بأحد شوارع مقاطعة كورونوال البريطانية، مقطع فيديو يحبس الأنفاس لطفلة دهستها سيارة، ولكن على الرغم من لك لم تصب بأية أضرار جسدية.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، التقطت كاميرا المراقبة لحظة مرور الطفلة وهي تجري على طريق سريع للسيارات، واصطدمت بها إحدى السيارات وألقتها في الهواء، ولكنها سرعان ما نهضت وأكملت عبور الطريق.





حاول السائق إبطاء السرعة ولكنه لم يكن سريعا بما فيه الكفاية واصطدم بالطفلة، وارتفعت الطفلة فوق محرك السيارة والقيت في الهواء ثم سقطت أرضا، ولكن لم يتم دهسها بعجلات السيارة.





تحركت الشرطة بسرعة لإنقاذ الطفلة ولكن اتضح أنها لم تصب بأي إصابات جسدية، وعادت إلى المنزل برفقة أسرتها، أما السائق فلم يلق عليه أي تهمة لأن الطفلة هي المخطئة.





نشرت شرطة ديفون وكورنوال مقطع الفيديو للطفلة صاحبة الـ 11 عاما، ومدته لا تتجاوز دقيقة واحدة، وسبب نشر الفيديو هو تحذير الأهالي من ترك أطفالهم يعبرون الطرق السريعة بمفردهم، حيث يتوفى 120 طفل يتم دهسه بنفس الطريقة.







