AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رغم كورونا.. حجز فنادق وشواطئ بريطانيا حتى نهاية سبتمبر.. صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:01 ص
شاطئ مزدحم في بريطانيا
شاطئ مزدحم في بريطانيا
Advertisements
أماني إبراهيم
رغم المخاوف المتعلقة بتفشي موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في العالم إلا أن البريطانيين ضربوا بهذه المخاوف عرض الحائط، وفضلوا الاستمتاع بعطلة صيفية بدلا من الحفاظ على حياتهم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يتدافع البريطانيون للحصول على أماكن للإقامة على الشاطئ، ولكن تفاجأوا بأن كل مواقع التخييم، أمان المبيت، أكواخ العطلات والفنادق بالشواطئ محجوزة مسبقا حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.

وتوافد عشرات الآلاف على الشواطئ والأماكن السياحية، في مقاطعة كورنوال البريطانية لا يتوفر بها أي مكان أو مساحة بدءا من الغد، وغيرها من المتنزهات والشواطئ في كامل أنحاء بريطانيا.

ويوجد 15 مكانا فقط متاح للحجز حتى 16 أغسطس، وعدد محدود من الأماكن المتفرقة في أنحاء بريطانيا.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا على مدار الأيام القادمة ، حتى آخر شهر أغسطس القادم، وعلى الرغم من أن العطلة حاليا محفوفة بالمخاطر إلا أن البريطانيين فضلوا قضائها استغلالا لدرجة حرارة الطقس المرتفعة.
رغم كورونا.. حجز فنادق وشواطئ بريطانيا حتى نهاية سبتمبر.. صور
رغم كورونا.. حجز فنادق وشواطئ بريطانيا حتى نهاية سبتمبر.. صور
رغم كورونا.. حجز فنادق وشواطئ بريطانيا حتى نهاية سبتمبر.. صور
رغم كورونا.. حجز فنادق وشواطئ بريطانيا حتى نهاية سبتمبر.. صور
رغم كورونا.. حجز فنادق وشواطئ بريطانيا حتى نهاية سبتمبر.. صور
رغم كورونا.. حجز فنادق وشواطئ بريطانيا حتى نهاية سبتمبر.. صور
رغم كورونا.. حجز فنادق وشواطئ بريطانيا حتى نهاية سبتمبر.. صور
رغم كورونا.. حجز فنادق وشواطئ بريطانيا حتى نهاية سبتمبر.. صور
رغم كورونا.. حجز فنادق وشواطئ بريطانيا حتى نهاية سبتمبر.. صور
رغم كورونا.. حجز فنادق وشواطئ بريطانيا حتى نهاية سبتمبر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الصحة البريطاني: موجة ثانية من كورونا تضرب أوروبا

ترشيحاتنا

دعاء مؤثر لخطيب السيدة نفيسة في خطبة العيد .. فيديو

دون إصابات ... السيطرة على حريق هائل بورش تصنيع المراكب بالأنفوشي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 31 -7-2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ما هو طواف الإفاضة وكيفية أدائه وشروطه وحكم من تركه؟

شوبير يعلق على قرار الفيفا بـ تمديد مدة عمل اللجنة الخماسية

بعد ترشيحها لـ 9 جوائز .. رسالة مؤثرة من ليدي جاجا لجمهورها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصدار خاص من تويوتا كامري للسوق الروسى .. صور

3 صور لـ روبي في صيف 2020 تشعل بها السوشيال ميديا .. شاهد

تشويقية جديدة من لامبورجينى لسيارتها SCV12 .. صور