رغم كورونا.. حجز فنادق وشواطئ بريطانيا حتى نهاية سبتمبر.. صور

رغم المخاوف المتعلقة بتفشي موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في العالم إلا أن البريطانيين ضربوا بهذه المخاوف عرض الحائط، وفضلوا الاستمتاع بعطلة صيفية بدلا من الحفاظ على حياتهم.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يتدافع البريطانيون للحصول على أماكن للإقامة على الشاطئ، ولكن تفاجأوا بأن كل مواقع التخييم، أمان المبيت، أكواخ العطلات والفنادق بالشواطئ محجوزة مسبقا حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.





وتوافد عشرات الآلاف على الشواطئ والأماكن السياحية، في مقاطعة كورنوال البريطانية لا يتوفر بها أي مكان أو مساحة بدءا من الغد، وغيرها من المتنزهات والشواطئ في كامل أنحاء بريطانيا.





ويوجد 15 مكانا فقط متاح للحجز حتى 16 أغسطس، وعدد محدود من الأماكن المتفرقة في أنحاء بريطانيا.





ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا على مدار الأيام القادمة ، حتى آخر شهر أغسطس القادم، وعلى الرغم من أن العطلة حاليا محفوفة بالمخاطر إلا أن البريطانيين فضلوا قضائها استغلالا لدرجة حرارة الطقس المرتفعة.