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منوعات

نائب بريطاني متحرش.. انفصال زوجته عنه بسبب اعتدائه على امرأتين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:01 ص
تشارلي إلفيك وزوجته
تشارلي إلفيك وزوجته
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أماني إبراهيم
أعلنت زوجة نائب بريطاني سابق يدعى تشارلي إلفيك، انفصالها عن زوجها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر، بعد لحظات من إدانته في قضية الاعتداء على امرأتين.

ووفقا لصحيفة تيليجراف البريطانية، حذفت السيدة ناتالي إلفيك تغريدة سابقة كتبتها على حسابها بموقع تويتر بعد لحظات من إدانة لزوجها بأنه اعتدى على امرأتين، وكتبت انفصالها عنه.

من جانبه نفى إلفيك (49 عاما) 3 تهم موجهة إليه بالاعتداء الجنسي على النساء في المحاكمة في محكمة ساوثوارك كراون، وقد تم تحذيره الآن من أنه يواجه احتمال حقيقي للسجن.

أفرجت القاضية السيدة جاستل ويبل عن إلفيك بكفالة، وتأجيل الحكم حتى شهر سبتمبر المقبل، وقالت: "جميع خيارات إصدار الحكم لا تزال مفتوح، وهناك احتمال حقيقي بأنه قد يواجه الاحتجاز الفوري".

وبعد فترة وجيزة من صدور الأحكام أعلنت زوجة إلفيك، على حسابها بموقع تويتر أن زواجهما قد انتهى، وتتعلق بداية القضية بحادث وقع في منزل إلفيك بلندن في صيف عام 2007، عندما تقدم مجهول ببلاغ ضده.

أفاد هذا البلاغ أنه قابل امرأة في الثلاثين من عمرها واعتدى عليها، ولم يتم تحديد صاحب الشكوى، أما صاحبة الشكوى الثانية فهي عاملة برلمانية كانت في أوائل العشرينات وتقدمت ببلاغ ضده في عام 2016، وزعمت سيدة ثالثة اعتداءه عليها الشهر الماضي.
نائب بريطاني متحرش.. انفصال زوجته عنه بسبب اعتدائه على امرأتين
نائب بريطاني متحرش.. انفصال زوجته عنه بسبب اعتدائه على امرأتين
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