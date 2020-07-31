أهالي منطقة الوراق والسيدة زينب يبدأون في ذبح الأضاحي ..شاهد

بدأ منذ قليل اهالي منطقة الوراق والسيدة زينب وعين شمس في ذبح اضاحي عيد الاضحي المبارك استعدادًا للتوزيع علي المساكين و الفقراء

بدأ منذ قليل اهالي منطقة الوراق والسيدة زينب وعين شمس في ذبح اضاحي عيد الاضحي المبارك استعدادًا للتوزيع علي المساكين و الفقراء