AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهالي منطقة الوراق والسيدة زينب يبدأون في ذبح الأضاحي ..شاهد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:43 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد هاني - ايهاب اشرف - احمد بيسو - كيرلس صلاح
بدأ منذ قليل اهالي منطقة الوراق والسيدة زينب وعين شمس في ذبح اضاحي عيد الاضحي المبارك استعدادًا للتوزيع علي المساكين و الفقراء

وقررت وزارة الأوقاف، بناء على ما ارتأته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، إقامة صلاة عيد الأضحى ونقلها عبر التليفزيون من مسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها- بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء.

ونبهت وزارة الأوقاف، على اقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.

من جانب، آخر تدرس وزارة الأوقاف خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقامة صلاة العيد في مسجد السيدة نفيسة.. ورفع التكبيرات في المساجد

الأوقاف: ندرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة

وزير الأوقاف يناقش مع مديري المديريات ضوابط العودة التدريجية لخطبة الجمعة.. الأحد

مركز الأزهر: الأضحية شرعت لـ 10 أسباب

الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي خطيبًا لعيد الأضحى بمسجد السيدة نفيسة

بث مباشر لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة

ترشيحاتنا

خطيب الحرم المكي: الحج أعظم فريضة يتقرب بها المسلم إلى الله.. فيديو

كنز معلومات.. مختار نوح: وائل غنيم خالط الإخوان ويعلم طرق تجنيدهم

بث مباشر.. خطبة وصلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد النبوي

دعاء ذبح الأضحية والوقت الصحيح للنحر وشروط المضحي

ربنا الملك كريم.. حنان ترك تبشر متابعيها على تويتر

في يوم .. كليب يا بلدنا يا حلوة لـ عمرو دياب يحقق مليون مشاهدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 صور لـ روبي في صيف 2020 تشعل بها السوشيال ميديا .. شاهد

تشويقية جديدة من لامبورجينى لسيارتها SCV12 .. صور

وداع المحبين لجبل عرفات .. صور تكشف خبايا المشاعر