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أخبار البلد

بالفيديو .. عجل يهرب أثناء محاولة ذبحه في موقف طريف

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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محمد هاني - كيرلس صلاح
بدأ منذ قليل أهالي منطقة الوراق والسيدة زينب وعين شمس في ذبح اضاحي عيد الاضحي المبارك استعدادًا للتوزيع علي المساكين و الفقراء و وحاول احد العجول الهرب أثناء ذبحه وسط حالة من الفرحة و الدعابة بين المارة في الشارع.

وقررت وزارة الأوقاف، بناء على ما ارتأته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، إقامة صلاة عيد الأضحى ونقلها عبر التليفزيون من مسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها- بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء.

ونبهت وزارة الأوقاف، على اقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.

من جانب، آخر تدرس وزارة الأوقاف خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى.
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