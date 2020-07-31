AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مواطنون يؤدون صلاة العيد من محيط مسجد السيدة نفيسة.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة - كيرلس صلاح
رصدت عدسة موقع صدى البلد، أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، لعدد من المصلين، بمحيط مسجد السيدة نفيسة في الشوارع.

وقررت وزارة الأوقاف، بناء على ما ارتأته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، إقامة صلاة عيد الأضحى ونقلها عبر التليفزيون من مسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها- بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء.

ونبهت وزارة الأوقاف، على اقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.

من جانب، آخر تدرس وزارة الأوقاف خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقامة صلاة العيد في مسجد السيدة نفيسة.. ورفع التكبيرات في المساجد

الأوقاف: ندرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة

الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي خطيبًا لعيد الأضحى بمسجد السيدة نفيسة

بث مباشر لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة

تكبيرات عيد الأضحى المبارك من الجامع الأزهر.. بث مباشر

خطيب عيد الأضحى: التضحية أنواع وأفضلها فداء الوطن بالروح والنفس.. فيديو

ترشيحاتنا

العشاء الأخير للأميرة ديانا.. أسرار جديدة يكشفها طاهي الملكة إليزابيث.. فيديو

حكم صلاة العيد خلف التليفزيون .. الأزهر يحسم الجدل

أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى فى مصر اليوم الجمعة 31-7-2020

مواطنون يؤدون صلاة العيد من محيط مسجد السيدة نفيسة.. فيديو

بسبب كورونا.. هذه الدولة تعلن العمل من المنزل حتى نهاية 2020

في يوم .. كليب يا بلدنا يا حلوة لـ عمرو دياب يحقق مليون مشاهدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. أمل رزق تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021

إصدار خاص من تويوتا كامري للسوق الروسى .. صور