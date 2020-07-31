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هاني شنودة: أوكا وأورتيجا استخدما أحد ألحاني ولكن لا أقاضي ولاد بلدي..فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:00 ص
الموسيقار هاني شنودة
الموسيقار هاني شنودة
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محمود محسن
أكد الموسيقار الكبير هاني شنودة، أنه شعر بالضيق من "أوكا واورتيجا" بسبب إنهما استخدما موسيقى فيلم "شمس الزناتي" ووضعوا عليها كلام أغانيهم فكان لا بد أن يتم اخباري ومعرفتي.

وأضاف شنودة خلال لقاء له لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى المصرية: انني لا أحب أن أقوم برفع قضايا على أولاد بلدي، مشيرا إلى أن هذا الأمر لو قام به مطرب أجنبي أرفع قضية على الفور.

وتابع الموسيقار الكبير: انني اسمع اغانى المهرجانات، مؤكدا أنه لا يوجد نوع في الموسيقى أو الغناء أسمه نوع "قليل الأدب" ولكن اذا حدث تجاوز في اختيار الكلمات هو الخطأ. 

وأشار شنودة إلى أن الكلمات الخاطئة كانت على سبيل المثال في أغنية "هاتي بوسة يا بت" فكانت خاطئة نظرا لتقاليد المجتمع المصري  ولكن "علموني عينيكى أسافر" وانا بعشق البحر" تعبر عن حالة من التراث المصري .

وقال الموسيقار الكبير أنه تم توصيف موسيقى فيلم شمس الزناتي على حسب الشخصيات وأبطال العمل فكانت موسيقى الفنان محمود حميدة بها  تكبر .

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