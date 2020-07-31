هاني شنودة: أول ألبوماتي مع محمد منير لم يحقق النجاح المطلوب.. فيديو

قال الموسيقار هاني شنودة إن أول ألبوم لحنه كان لـ محمد منير بعنوان "أمانة يابحر"، ولم يحقق النجاح المطلوب، ولكن بعد ذلك جاءت أغنية "ماتحسبوش يا بنات" وحققت نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أنه جار التحضير لأغنية جديدة وسيتم تصوريرها قريبا.





ولفت إلى أن أول أليوم لمحمد منير كان عام 1976، قائلا: "منير أكتشف أن لي لغة جديدة في الموسيقى".





وأضاف شنودة خلال لقاء له ببرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى المصرية أن السبب الرئيسي وراء نجاح أغنية " ماتحسبوش يا بنات" كان التصوير التليفزيوني الرائع لها.





وتابع الموسيقار الكبير: قمنا بعمل أغنية "بنتولد" وحققت نجاح كبير فاق التوقعات.. وكانت تمثل الإنطلاقة الحقيقية.





وأشار شنودة إلى أن معظم الجمهور من الشباب يعتقد أن ألبوم "علمونى عينيكى اسافر" هو الشريط الثانى وهذا خطأ، لأن هذا الأبوم كان الثاني.







