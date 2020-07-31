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أخبار العالم

شاهد..ملك الأردن وولي عهده يؤديان صلاة عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
شارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الجمعة، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب "الرأي" الأردنية، أدى الملك وولي العهد صلاة العيد في مسجد الملك الحسين بن طلال.

وأضافت أن الملك عبد الله استمع رفقة المصلين إلى خطبة العيد التي ألقاها إمام الحضر الهاشمية الشيخ غالب الربابعة، والتي تناول خلالها فضائل التضحية والفداء والبذل والعطاء خلال تلك الأيام المباركة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لدى وصول الملك عبد الله لتأدية صلاة العيد تلقى تحية من حرس الشرف، وعزفت موسيقى السلام الملكي وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة.

وأظهرت الصور حرص الملك على الصلاة وفقا لتدابير الوقاية من فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

شاهد..ملك الأردن وولي عهده يؤديان صلاة عيد الأضحى
شاهد..ملك الأردن وولي عهده يؤديان صلاة عيد الأضحى
شاهد..ملك الأردن وولي عهده يؤديان صلاة عيد الأضحى
شاهد..ملك الأردن وولي عهده يؤديان صلاة عيد الأضحى
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