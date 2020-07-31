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أخبار العالم

خادم الحرمين: كورونا أصابت البشرية وتعاون الجميع خفف أثارها على المملكة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:32 ص
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين
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محمود نوفل
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال خادم الحرمين الشريفين في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن جائحة كورونا أصابت البشرية بالشدائد حيث أدت إلي تفاقم الصعاب، لافتا إلي أن الفترة الحالية التي يمر بها العالم وفي القلب منه المملكة العربية السعودية تشهد ظروف إستثنائية وعصيبة .

واشار الملك سلمان في كلمته الي ان تخفيف أثار جائحة كورونا علي السعودية جاءت نتيجة الوعي الشديد الذي ظهر عليه ابناء المملكة والمقيمين ، مشيدا بالتعاون الشديد بين الشعب وأجهزته المختلفة وهو الأمر الذي يستوجب توجيه الشكر للجميع علي حد قوله.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين في كلمته قائلا : إن إقامة شعيرة الحج في ظل هذا الوباء، وإن اقتضت تقليص أعداد حجاج بيت الله الحرام، إلا أنها أوجبت على الأجهزة الرسمية المختلفة جهودًا مضاعفة بالإضافة إلى واجب كل عام بالإشراف والاطمئنان المباشر على سير الحج وسلامة الحجاج وراحتهم، وهو العمل على تطبيق أقصى الاشتراطات الصحية للتعامل مع جائحة كورونا ومنها الحرص على التباعد الاجتماعي، وأدعو الله مخلصًا أن يجزي خيرًا كل من ساهم في مجهودات الحج، وخدمة الحجاج.

وتابع قائلا : وأشيد بأبنائي من جنود الوطن الذين قدموا ويقدمون أنفسهم احتسابًا للأجر والمثوبة من عند الله في فدائهم للوطن ولرفعته في أبهى صور البطولة والشجاعة والبسالة، سواء في سبيل حماية حدوده والذود عنها، أو في الحد من انتشار جائحة كورونا وتفشيها، أو في خدمة المواطنين والمقيمين على الدوام، في كل الظروف والأحوال.
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