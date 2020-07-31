بعد رمي جمرات معقمة..حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة| صور

ذكرت قناة "العربية" أن حجاج بيت الله الحرام بدأوا الطواف حول الكعبة المشرفة صباح اليوم الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتأدية طواف الإفاضة، بعد أن أنهوا رمي جمرة العقبة.





وأضافت أن الحجاج توجهوا في وقت سابق من اليوم العاشر من ذي الحجة، الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى، إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى بعد نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة.





وأشارت إلى أن وزارة الحج والعمرة في المملكة قدمت لحجاج بيت الله الحرام حصوات رمي الجمرات، بعد تعقيمها وتغليفها من قبل شركات متخصصة، ليبدأ الحجاج برمي جمرة العقبة في منى اليوم.





وتابعت أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها كان أوضح في وقت سابق أنه من ضمن البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج هذا العام تزويد الحجاج بحصى يتم تعقيمها مسبقًا وتغليفها بأكياس مغلقة من قبل الجهة المنظمة.





كما تضمنت البروتوكولات جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات، بحيث لا يكون هناك أكثر من مجموعة من الحجاج تقوم برمي الجمرات في الوقت نفسه في كل دور من أدوار منشأة الجمرات، بما يضمن مسافة متر ونصف إلى مترين على الأقل بين كل شخص والآخر أثناء أداء الشعيرة، وتوفير كمامات ومواد تعقيم كافية لجميع الحجاج والعاملين على مسار رحلة رمي الجمرات.





وأوضحت أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة هيأت منشأة الجمرات بتشغيل طابقين منها (الأرضي والثالث) في تفويج الحجاج لرمي الجمرات خلال أيّام التشريق. وتم تجهيز الطابقين بكافة الخدمات والإمكانات اللازمة.





وواصلت أنه سيتم توفير عربات الغولف لنقل الحجاج من مساكنهم إلى المنشأة، وكذلك وضع ملصقات لتطبيق التباعد عند رمي الجمرات ولاعتماد مسارات محددة للحجاج في المنشأة، بهدف تقليل كثافة الحركة. وستسهم هذه الإجراءات الاستثنائية في سلاسة تفويج الحجاج للمنشأة.



