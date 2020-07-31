إعادة بناء الوطن.. برلماني: مصر تشهد تطويرا شاملا على جميع الجبهات

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عيد الأضحى الحالي يمر على مصر والمصريين في ظل وجود آلاف المشاريع الجديدة والضخمة التي تشهد بناء الدولة من جديد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأشار النائب، إلى وجود تطوير وعمل على كل الجبهات بجانب رؤية وطنية للتنمية، كما أن هناك إحاطة تامة بالتحديات التي تواجهها مصر في شتى الميادين، وبالخصوص من جهة الإرهابيين والأتراك في ليبيا.







وتابع: "معكم سيادة الرئيس نشاهد إعادة بناء الوطن وتعميره، وإقامة مشاريع عملاقة وتوفير فرص عمل للشباب بعشرات الآلاف من فرص العمل والتقدم للأمام وتجاوز مشكلات الماضي وعمل اصلاح مالي واقتصادي غير مسبوق.. معكم سيادة الرئيس مصر في أمان واستقرار".



