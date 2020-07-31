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أخبار العالم

الاقتصادات تتهاوى..اقتصاد فرنسا يسجل انكماشا قياسيا بسبب كورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
تواصل الاقتصادات الكبرى حول العالم تسجيل انكماش تاريخي غير مسبوق بسبب تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا.

فبعد ألمانيا والولايات المتحدة، سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا قياسيا لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بلغ 13.8% في الربع الثاني من 2020، وذلك بسبب انهيار معدلات الاستهلاك والاستثمار والتجارة في ظل إجراءات الإغلاق.

ويفوق انكماش الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، معدل انكماش الاقتصاد الألماني البالغ 10.1%، حيث سيطرت السلطات على ارتفاع في معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولم تضطر إلى فرض  إجراءات عزل عام صارمة مثلما حدث في فرنسا.

وطبقت الحكومة الفرنسية العزل العام حتى 11 مايو الماضي، بإغلاق  المتاجر غير الأساسية، والرفع التدريجي للإجراءات خلال الربع الثاني من 2020، مع السماح للمقاهي والمطاعم بالعمل في 2 يونيو الماضي.

وعلى الرغم من نسبة الانكماش الاقتصادي الكبيرة، فقد جاء بمعدل أقل وطأة مما توقعه لمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بواقع 17%.

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